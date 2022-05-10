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Son dakika: Alpaslan Kuytul, Ağrı’daki cezaevine gönderildi

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Alpaslan Kuytul, Ağrı’daki cezaevine gönderildi

Son dakika haberi... Adana'da tutuklanan Alparslan Kuytul, gönderildiği Adana Kürkçüler Cezaevi’nden, Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Kuytul’un savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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