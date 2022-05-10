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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş, 31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan cezaevi izinlerine dair detayları öğrenmek istiyor. 5. Yargı Paketi'nde ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddeye göre uzatılan izinlerin ne zaman biteceğine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha öncesinde biten açık cezaevi izinleri, son olarak 30 Nisan 2022'ye kadar uzatılmıştı ve yapılan son açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde izinlerin biteceği duyuruldu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre izinlerin uzatılma ihtimali ortadan kalktı.

Güncellenen takvimle birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabının hayır olduğu öğrenildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şu açıklamada bulundu:

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://Cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır.

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