Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Daha öncesinde biten açık cezaevi izinleri, son olarak 30 Nisan 2022'ye kadar uzatılmıştı ve yapılan son açıklamaya göre, 31 Mayıs tarihinde izinlerin biteceği duyuruldu. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...