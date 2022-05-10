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Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’a hakaret davasında hakim karşısında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’a hakaret davasında hakim karşısında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 2020 yılında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Müşteki Altun’un avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelendi.

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