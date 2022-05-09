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Son dakika | İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika | İş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması olayında gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı

Son dakika haberi... Adana'da iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı işlemi tamamlanan Kuytul tutuklandı.

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