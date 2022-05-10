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MİT tırları sanıklarını serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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MİT tırları sanıklarını serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı'ya 7 yıl 6 ay ile eşi Nurdan Alıcı’ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eli Nurdan Alıcı haklarındaki suçlamaları reddetti.

Son sözlerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan eski hakim Cebrail Cem Alıcı'yı 7 yıl 6 ay, eşi Nurdan Alıcı'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

İHANET BU EVDE PLANLANDI

FETÖ'nün ilk silahlı ihanet girişimi olarak kayıtlara giren MİT kumpasıyla ilgili tüm planların yapıldığı hücre evine ulaşıldı. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'la yönelik 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te yapılan baskında, TIR'lar durdurulmuş, görüntüler basına servis edilmiş ve uluslararası kamuoyunda "DEAŞ'a silah götürüyor" algısı ile Türkiye'nin yargılanması amaçlanmıştı. FETÖ'nün kirli kumpası Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evde planladığı ortaya çıktı.

TIR'lara ilişkin bilgileri temin eden köstebek Sertan Çetinkaya, söz konusu görüntüleri bir SD kart içerisinde Recai Polat'ın Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evine getirdi. Örgüt toplantılarının yapıldığı, MİT yerleşkesine gelen-giden kişilerin brifing ile Özgür Kaya'ya anlatıldığı bu evde ihanet projesinin temeli atıldı.

Görüntülerin teslimi sırasında FETÖ'nün MİT imamı Murat Karabulut'un bizzat görevlendirdiği Özgür Kaya da aynı evdeydi. Evde yapılan görüşmenin ardından mahrem imamlar SD kart içerisinde bulunan fotoğraf ve resimlerin yanı sıra Çetinkaya'nın getirdiği not kâğıdını da aldı. Özgür Kaya tarafından Karabulut'a iletilen bu bilgiler sonrasında Karabulut da plakalardan yola çıkarak örgütün Adana ve Hatay'da TIR'lara yönelik operasyon için tetiğine bastı.

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