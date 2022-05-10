MİT tırları sanıklarını serbest bırakan hakimin cezası belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cebrail Cem Alıcı ile eşi Nurdan Alıcı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski hakim Cebrail Cem Alıcı ile eli Nurdan Alıcı haklarındaki suçlamaları reddetti.

Son sözlerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan eski hakim Cebrail Cem Alıcı'yı 7 yıl 6 ay, eşi Nurdan Alıcı'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

İHANET BU EVDE PLANLANDI

FETÖ'nün ilk silahlı ihanet girişimi olarak kayıtlara giren MİT kumpasıyla ilgili tüm planların yapıldığı hücre evine ulaşıldı. Suriye'deki Türkmenlere yardım götüren TIR'la yönelik 1 Ocak ve 19 Ocak 2014'te yapılan baskında, TIR'lar durdurulmuş, görüntüler basına servis edilmiş ve uluslararası kamuoyunda "DEAŞ'a silah götürüyor" algısı ile Türkiye'nin yargılanması amaçlanmıştı. FETÖ'nün kirli kumpası Ankara Yenimahalle'deki Şentepe dolmuş son durakları karşısında kiraladığı evde planladığı ortaya çıktı.