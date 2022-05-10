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Özgür Özel'e bir tazminat şoku daha! Hedef gösterdiği mahkeme başkanına 10 bin lira ödeyecek

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Özgür Özel’e bir tazminat şoku daha! Hedef gösterdiği mahkeme başkanına 10 bin lira ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Özel, hakim Gürlek’i hakaret içeren ifadelerle hedef göstermişti.

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