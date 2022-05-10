Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgli yeni gelişmeler gündem de yer alıyor. Bedelli ve diğer yükümlüler için sevk tarihi 12 Mayıs olarak açıklandı. Peki, Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?