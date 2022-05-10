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Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yedek subay, yedek astsubay aday adayları ile er konumundaki yükümlüler için süreç 15-28 Şubat olarak açıklanırken, bedelli askerlik yapacaklar için de duyuru 13 Ocak- 1 Şubat arasında ilan edildi. Peki, Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik sevk tarihleri ile ilgli yeni gelişmeler gündem de yer alıyor. Bedelli ve diğer yükümlüler için sevk tarihi 12 Mayıs olarak açıklandı. Peki, Askerlik yol parası nedir, ne zaman yatacak 2022? Mayıs ayı bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

Binceler askeri ilgilendiren askerlik yol parası, MSB tarafından her adaya ödeniyor. Yol parası, kat edilen mesafeye göre değişiyor. Adayların PTT hesabına askere gitmeden hemen önce yatırılır. Asker adayları ise TC kimlik numaraları ile parayı temin edebilir.

Askerlere yol masraflarını karşılmak için belli miktarlarda ''Askeri Yol ve İaşe Bedeli'' ödenir.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2022

Bu sene bedelli askerlik sevk tarihleri şöyle:

12 Mayıs 2022

09 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

15 Eylül 2022

13 Ekim 2022

10 Kasım 2022

08 Aralık 2022

Yedek Subay/Astsubay adayları ile Er (1'inci Grup) - 12 Mayıs 2022

Er (2'inci Grup) - 9 Haziran 2022

Er (3'üncü Grup) - 21 Temmuz 2022

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