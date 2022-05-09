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Suudi Arabistan Kralı Selman'ın sağlık durumu nasıl?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Suudi Arabistan Kralı Selman’ın sağlık durumu nasıl?

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

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