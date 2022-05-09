09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu duyurdu! 09 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu duyurdu! 09 Mayıs 2022 vaka ve vefat rakamları...

Son dakika... Sağlık Bakanlığınca Türkiye'nin son 24 saatlik (9 Mayıs 2022) günlük vaka - vefat - aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor

08 MAYIS

07 MAYIS

06 MAYIS

05 MAYIS

04 MAYIS

03 MAYIS

02 MAYIS

01 MAYIS

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