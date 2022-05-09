Gemlik'te bulunan TOGG fabrikasında sona doğru!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.
Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
- Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?
- Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 3.250 bekçi alımı sınav aşamaları...
- Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika duyurdu! Covid-19 izni ne zaman bitecek?
- LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman?
- 3600 ek gösterge son dakika: Kritik hafta! 3600 ek gösterge hangi memurları kapsıyor? Ne zaman Meclis'e gelecek?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru son gün ne zaman? MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar
- DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
- Yargı sezon finali ne zaman? Yargı kaçıncı bölümde final yapacak? Açıklama geldi...