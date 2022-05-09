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Gemlik'te bulunan TOGG fabrikasında sona doğru!

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Gemlik’te bulunan TOGG fabrikasında sona doğru!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.

Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.

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