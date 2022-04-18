18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'dan müjdeli haber! Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor

Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'dan müjdeli haber! Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’dan müjdeli haber! Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalinin gerçek olmasına artık az bir zaman kaldı. Bu kapsamda çalışmaşlar tüm hızıyla kesintisiz bir şekilde sürerken Gemlik tesisinden de sevindiren haber geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA