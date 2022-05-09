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TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma’da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma’da

TCG Nusret Mayın gemisi Bandırma Limanına demir attı. TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, aslı değil ancak aslına bire, bir uygunlarak 2011 de Gölcük tersanesinde inşa edildi.

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