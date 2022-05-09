Başkan Erdoğan'ın konut kredisi müjdesi sonrası hemen harekete geçtiler! Fırsatçılardan konut fiyatlarına fahiş zam!
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında milyonlarca vatandaşa düşük kredili konut kredisi müjdesi verdi. Erdoğan açıklamasında "İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası hemen harekete geçen fırsatçılar konut fiyatlarına fahiş zam yaptı. Sosyal medyada gündem olan konuda konut ilanlarına yapılan zamlar büyük tepkiye neden oldu.
Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası 1 saat bile bekleyemeyen açgözlü fırsatçılar hemen zamlara asıldı. Konut ilanlarını fahiş şekilde 200-300 bin lira zam koyan kullanıcılar büyük tepki çekti.
Sosyal medyada güncellenen konut fiyatları ise gündem oldu. Kullanıcılar isyan ederek fırsatçılara sert tepki gösterdi.
İŞTE FIRSATÇILARIN ZAMLARI
200-300 bin lira zam mı olur?
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI PROGRAMDA NE VAR?
Başkan Erdoğan müjdeyi böyle duyurmuştu:
Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.
İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler. Üçüncü paket inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.
TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satışına izin verilmeyecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır. Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.
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