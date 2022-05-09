Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli ve milli pasaportun üretiminin gerçekleşeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pasaportun verileceği tarihi duyurdu. Aynı zamanda neden yerli ve milli pasaportun yapıldığını, küresel tedarik sorununun ne kadar etkili olduğunu da toplantı sonucu basın açıklamasında bildirdi. Peki, Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?