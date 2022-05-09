Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?
Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yerli pasaportun yapımına başlandığı ve kısa sürede hizmete sunulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı kararlarından biri olan yerli pasaportun yapılış amacı ve çıkış tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka bildirildi. Peki, Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?
Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli ve milli pasaportun üretiminin gerçekleşeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pasaportun verileceği tarihi duyurdu. Aynı zamanda neden yerli ve milli pasaportun yapıldığını, küresel tedarik sorununun ne kadar etkili olduğunu da toplantı sonucu basın açıklamasında bildirdi. Peki, Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek?
YERLİ PASAPORT NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı açıklamalarında yerli ve milli pasaport hakkında şunları söyledi:
"Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz."
YERLİ PASAPORT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz. Ağustos ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.'' dedi. sözlerini sarf etti.
YERLİ PASAPORT NASIL ALINIR?
Pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden alınmaktadır.
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