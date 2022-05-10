Konut kredisi müjdesi fırsatçıları harekete geçirdi! Jet hızıyla evlere zam yaptı

Başkan Erdoğan'ın konut alımında düşük faizli kredi desteği açıklamasının hemen ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Bir saat bile beklemeyen fırsatçılar internetteki satılık ev ilanı fiyatlarında yüz binlerce lira artış yaptı. İşte o ilanlardan bazıları…

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