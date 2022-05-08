Cem Toker CHP'nin kanalı Halk TV'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü!
Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı. Yayındaki muhalif isimlerin ağzı açık dinlediği konuşmada Taksim Camii'den, Ayasofya'ya ve 3. Havalimanı'na kadar bir çok projeyi sayan Toker, "Adam yaptı" ifadelerini kullandı.
Halk Tv'de Asıl Mesele programına LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker konuk oldu. Toker programın ilerleyen saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"YAPACAĞIM DEDİĞİ BİR ÇOK ŞEYİ YAPTI"
Toker, "Adam yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı. Bunlar on yıllar boyunca tartışılmış şeylerdi." dedi.
Toker sözlerine şöyle devam etti:
"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIM DEDİ YAPTI"
"Taksim'e cami yapıcam dedi yaptı. Ayasofya'yı açıcam dedi açtı. Havalimanını isteseniz de istemeseniz de yapıcam dedi yaptı. 3. köprüyü yapıcam dedi yaptı. Körfez köprüsü yapıcam dedi yaptı."
"DEMEK Kİ AY'A DA GİDER BU ADAM"
CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" ifadeleriyle yanıt verdi.
Toker'in sözleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı ve programda bulunan diğer muhalifleri şaşırttı.
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