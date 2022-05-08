Cem Toker CHP’nin kanalı Halk TV’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı övdü!

"DEMEK Kİ AY'A DA GİDER BU ADAM"

CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' şeklindeki sözde sorusuna ise Toker, "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar…" ifadeleriyle yanıt verdi.

Toker'in sözleri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı ve programda bulunan diğer muhalifleri şaşırttı.