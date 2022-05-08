08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı

Son dakika: Emine Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle şehit anneleri ve onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ettiğini belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA