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İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: İtibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: İtibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

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