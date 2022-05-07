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Bitlis'te PKK mühimmatı ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Bitlis’te PKK mühimmatı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil ve kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirildiğini duyurdu.

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