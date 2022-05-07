Son dakika: Van Valiliği'nden Sinan Oğan'ın paylaşımları hakkında flaş açıklama! O görüntüler Türkiye-İran sınırında çekilmedi
Son dakika haberleri... Van Valiliği, Sinan Oğan'ın ‘Videodaki Afganistan ve Pakistanlı “Muhacirler” sınırı geçip “aya” giderken görüntülendi.’ şeklinde paylaşımı hakkında açıklama yaptı. Valilik, "Van - İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır." ifadelerine yer verildi.
Sinan Oğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ırkçı paylaşımlar hakkında Van Valiliği tarafından açıklama yaptı.
İşte Van Valiliği tarafından yapılan açıklama
07.05.2022 tarihinde @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından 'Videodaki Afganistan ve Pakistanlı "Muhacirler" sınırı geçip "aya" giderken görüntülendi.' Şeklinde yapılan paylaşım ile ilgili olarak;
Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.
Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup; değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir.
Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabi gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.
Daha önce de ifade ettik yineliyoruz;
Provokasyon amacı güdülerek, Ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van - İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır.
Bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, Suriyeliler üzerinden provokasyona girişen Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuya dair açıklama ise İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi.
İçişleri Bakanlığı, mülteciler üzerinden provokasyona soyunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ve Prof. Dr. Bengi Başer Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
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