Son dakika: Van Valiliği’nden Sinan Oğan’ın paylaşımları hakkında flaş açıklama! O görüntüler Türkiye-İran sınırında çekilmedi

İşte Van Valiliği tarafından yapılan açıklama

07.05.2022 tarihinde @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından 'Videodaki Afganistan ve Pakistanlı "Muhacirler" sınırı geçip "aya" giderken görüntülendi.' Şeklinde yapılan paylaşım ile ilgili olarak;

Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüler yeni olmayıp 24.06.2021 tarihinde tiktok sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir.