Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit Talha Bahadır’ın babasına taziye telefonu

ŞEHİTLER ÖLÜ DEĞİL DİRİDİRLER

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar taziye dileklerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.