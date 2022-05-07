07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın babasına taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit Talha Bahadır’ın babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın babası ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

ŞEHİTLER ÖLÜ DEĞİL DİRİDİRLER

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar taziye dileklerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

SÜREKLİ DUALARIMIZDASINIZ

Baba Bahadır ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın" dedi.

ŞEHİT TALHA BAHADIR TOPRAĞA VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında şehit olan Teğmen Talha Bahadır, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan kardeşi Yasin Bahadır'ın fotoğrafını taşıdığın şehidin naaşı, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen karşılama törenin ardından ilçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evinin önünde ailesi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra Sultaniye Merkez Camisi'ne getirilen şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.

Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT BABASINA TAZİYE TELEFONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA