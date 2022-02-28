28 Şubat 2022, Pazartesi
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RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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RTÜK’ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekata ilişkin, "Herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.

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