Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düzce son dakika depremi son depremler verilerine yansıdı. Gelen son bilgilere göre Düzce'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göre Düzce'deki depremin derinliği 12.8 km oldu. Peki, en son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler hakkında detaylar bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından aktarılıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?
12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51'de ikinci bir deprem meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi.
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