Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Son depremler ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Depremler hakkında detaylar bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından aktarılıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?