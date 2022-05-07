07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri O fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı! 9 sene sonra şimdi de nikah masasına oturuyorlar

O fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı! 9 sene sonra şimdi de nikah masasına oturuyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
O fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı! 9 sene sonra şimdi de nikah masasına oturuyorlar

Bursa’da engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutan Samet Ateş, tam 9 yıl sonra eski milletvekili Bennur Karaburun'a Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklif etti. Karaburun teklifin neden Osmangazi Köprüsü üzerinde yapıldığını da açıkladı. İşte detaylar...

Bursa'da engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş, 9 sene sonra eski milletvekili Bennur Karaburun'a Osmangazi Köprüsü'nde evlilik teklif etti.

O FOTOĞRAFLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa'da çekilen fotoğrafla Türkiye'nin en çok konuşulan karesi olmuşlardı. O fotoğraftan sonra Karaburun, 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıllık arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmenin planlarını yapıyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ EN UZUN KÖPRÜ

Samet'in kendisini uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

11 HAZİRAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKLER

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran'da dünya evine girecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA