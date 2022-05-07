O fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı! 9 sene sonra şimdi de nikah masasına oturuyorlar
Bursa’da engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun’a şemsiye tutan Samet Ateş, tam 9 yıl sonra eski milletvekili Bennur Karaburun'a Osmangazi Köprüsü üzerinde evlilik teklif etti. Karaburun teklifin neden Osmangazi Köprüsü üzerinde yapıldığını da açıkladı. İşte detaylar...
Bursa'da engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun'a şemsiye tutan Samet Ateş, 9 sene sonra eski milletvekili Bennur Karaburun'a Osmangazi Köprüsü'nde evlilik teklif etti.
O FOTOĞRAFLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa'da çekilen fotoğrafla Türkiye'nin en çok konuşulan karesi olmuşlardı. O fotoğraftan sonra Karaburun, 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu. 12 yıllık arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmenin planlarını yapıyor. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs'ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun'dan 'Evet' yanıtını aldı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ EN UZUN KÖPRÜ
Samet'in kendisini uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?
- dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
- Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!
- Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?
- ASDEP mülakat sonuçları sorgulama: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı
- Green Card 2022 sonuçları açıklanıyor... 7 Mayıs Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Tüm detaylar
- Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu
- Düzce deprem son dakika: En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...