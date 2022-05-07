O fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı! 9 sene sonra şimdi de nikah masasına oturuyorlar

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ EN UZUN KÖPRÜ



Samet'in kendisini uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul'u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.