Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul’da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle bu hafta sonu da yağmur yağıp yağmayacağı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji raporuna göre, İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bugün hava sıcaklığı en yüksek 18, en düşük 12 derece olacak. 8 Mayıs Pazar günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 19 derece olacak.

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yağış gözükmüyor.