07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022
ABONE OL
Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul’da hava nasıl olacak? | Meteoroloji hava durumu

Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul'da birkaç gündür soğuk havanın etkili olması nedeniyle bu hafta sonu için plan yapan vatandaşlar, hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmini ile İstanbul hava durumu raporu belli oldu. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle bu hafta sonu da yağmur yağıp yağmayacağı araştırılmaya başlandı. Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Mayıs Cumartesi ve Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji raporuna göre, İstanbul'da 7 Mayıs Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bugün hava sıcaklığı en yüksek 18, en düşük 12 derece olacak. 8 Mayıs Pazar günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 19 derece olacak.

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yağış gözükmüyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da 7-8-9-10-11 Mayıs tarihli hava durumu raporuan göre yağış gözükmüyor. Bu süre içerisinde İstanbul'da parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının da en düşük 10 en yüksek 19 derece olacağı bildirildi.

7 MAYIS METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA