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SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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SON DAKİKA: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskını ile ilgili tepki gösteren Çelik, "Mescid-i Aksa, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi. TSK'nın Kuzey Irak'a dün başlattığı Pençe-Kilit harekatı hakkında da konuşan Çelik, "Türkiye, meşru müdaafa hakkını kullanarak, Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Bu tabi terör örgütünün tespit edildiği hazırlıklar üzerine gerçekleştirilen bir harekâttır. Gönül ister ki terör örgütünün bulunduğu kardeş devletler, bu terör örgütünü oradan çıkarsınlar, bu operasyonlara gerek kalmasın. Kahraman Mehmetçiğin bu çabasının hedefe ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur." mesajını verdi.

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