Son dakika: AK Parti'den muhalefete sert tepki! Nefret siyasetine karşı durmaya devam edeceğiz
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin eleştiri adı altında hakaretler savurmasına tepki gösterdi. Yalan ve iftira siyasetinin halkı kin ve nefrete sürükleyeceğini belirten Sözcü Çelik, "AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından önemli paylaşımlarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.
Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye'yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir.
Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!
Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir.
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