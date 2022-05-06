Son dakika: AK Parti’den muhalefete sert tepki! Nefret siyasetine karşı durmaya devam edeceğiz

Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!