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Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi Çatalca'da verdi: Şanına yakışır bir hale gelecek

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Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi Çatalca’da verdi: Şanına yakışır bir hale gelecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Çatalca'da da altyapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız." dedi.

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