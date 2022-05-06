PKK’dan kaçtı örgütün hain yüzünü deşifre etti!

Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi.

Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi.