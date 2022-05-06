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CHP'de sığınmacılar konusunda fikir birliği yok! Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Kaftancıoğlu'na Faik Öztrak'tan sert cevap

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Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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CHP’de sığınmacılar konusunda fikir birliği yok! Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt veren Kaftancıoğlu’na Faik Öztrak’tan sert cevap

Son günlerde Türkiye'de tartışılan sığınmacılara yönelik CHP'den birbiriyle bağdaşmayan ve parti içinde bir fikir birliğinin olmadığını gösteren açıklamalar geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacıları geri göndereceğim" çıkışının ardından CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'sığınmacıları gönderme' vaadinin gerçeği yanstımadığını açıklamıştı. Kaftancıoğlu'na yanıt ise parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak'ın sözleri Kaftancıoğlu'na yönelik sözleri "sen konuşamazsın" olarak yorumlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da katıldığı bir sohbette sığınmacıları gönderme vaadinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

KILIÇDAROĞLU: GÖNDERECEĞİZ

Daha önce sığınmacıları karşı skandal açıklamalarıyla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm sözdür, en geç iki yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davulla zurnayla memleketlerine göndereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

SÖYLEMEK ÇOK KOLAY AMA GERÇEKLİĞİ YOK

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'İktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz' söylemek çok kolay, senin içinin yağlarını da eritiyor olabilir ama bunu söylemenin gerçekliği yok." dedi.

KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN KONUŞMA' GÖNDERMESİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına 'sen konuşma' minvalinde bir cevap verdi.

Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamaların sorulması üzerine ''Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yılda ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür.'' dedi.

CHP’de sığınmacılar konusunda fikir birliği yok! CHP'DE SIĞINMACILAR KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ YOK!

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