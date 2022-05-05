Suriyelilerin eve dönüş rotası belli oldu! 8 aşamalı plan böyle işleyecek

67 BİN EVE YERLEŞTİRİLDİLER

Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurlarının başlarını sokacak evleri olması için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.