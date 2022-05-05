Suriyelilerin eve dönüş rotası belli oldu! 8 aşamalı plan böyle işleyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mülteciler için açıkladığı gönüllü dönüş projesi için 8 aşamalı plan devreye girecek. Öncelik, istikrarın sağlandığı 5 bölgede 13 mahalli meclisin hakim güç olduğu noktalarda siyasi ve askeri istikrarın güvencede tutulduğu alanlara verilecek. Suriyelilerin eve dönüş planının detayları...
Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur insanlara kucağını açan Türkiye, Suriyeli göçmenlerin daha iyi şartlarda ülkeleri geri dönüp hayatlarını devam ettirebilmeleri için önemli bir adıma daha imza atıyor.
Başkan Erdoğan'ın önceki gün İdlib'te inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşma çerçevesinde 1 milyon göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşü için ilgili kurum ve kuruluşlarla proje üzerinde detaylı çalışmalar yapılıyor. İstikrarlı ve güvenli bölgelerde kurulacak kentler için nüfusun yoğun olduğu illerde yaşayan Suriyelilere öncelik verilecek.
SURİYELİLER DÖNÜYOR! 8 AŞAMALI PLAN DEVREDE
Mazlumların umudu Türkiye, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda 11 yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşında evlerinden edilen savaş mağdurlarına kapılarını açan Türkiye, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmeleri için yeni proje devreye sokuluyor.
67 BİN EVE YERLEŞTİRİLDİLER
Daha önce güvenli bölgelerde savaş mağdurlarının başlarını sokacak evleri olması için briket ev projesi başlatılmıştı. 50 bin olarak belirlenen hedef genişletilerek 100 bin briket ev yapımı planladı. Bugüne kadar da 67 bin civarında briket eve Suriyeliler yerleştirildi.
1 MİLYON SURİYELİ DÖNÜŞ YAPACAK
Bir yandan briket evler inşaa edilirken bir yandan da devreye sokulacak yeni proje ile 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönmesi sağlanacak.
1- Gönüllü geri dönüş Ankara İstanbul, Konya Adana Gaziantep gibi büyükşehirlerdeki nüfusu yoğun bölgelerden başlatılacak.
2- Gönüllü dönüşler, askeri ve siyasi açıdan istikrar ve güvenliğinin sağlandığı bölgelerde gerçekleştirilecek. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgede yerel meclislere projeye katkı sunulacak.
3- AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi 12 STK'ların briket ev sosyal donatılar için yeni alanlar açılacak.
4- Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tarımdan küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak, yeni istihdam imkanları sağlanacak.
5- Okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.
6- Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.
7- Rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
8- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.
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