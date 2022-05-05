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Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan'a teşekkür mesajı: Türk milletinin desteğini unutmayacağız

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Kırım Türkü çocuklardan Emine Erdoğan’a teşekkür mesajı: Türk milletinin desteğini unutmayacağız

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen ve Eskişehir'de yurda yerleştirilen bir grup Kırım Türkü çocuk, Ramazan Bayramı'nı kutladıkları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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