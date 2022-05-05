Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi haziranı işaret etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili konuştu: Haziran ayında havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle diğer kısıtlamaların da kaldırılmasını bekliyoruz.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, salgınla ilgili son durumu değerlendirdi. Odabaş şunları söyledi:
HATIRLATMA DOZU İHMAL EDİLMEMELİ: Bayramlarda hareketlilik ve temas bir miktar artabiliyor. Bayram sonrası vaka sayılarında küçük artışlar olsa da bu vefat sayılarına etki etmez. Haziranda havaların ısınması ve vakaların binin altına düşmesiyle kalan kısıtlamaların da kaldırılacağını bekliyoruz. Bizlerin de hatırlatma dozlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var.
TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ: Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabii ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu. Pandemide birçok Avrupa ülkesi sağlık altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle sorun yaşarken 81 ilimizin hiçbirinde sağlık hizmet kapasite aşımı yaşanmadı. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu.
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