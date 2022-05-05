Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi haziranı işaret etti

TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ: Pandemi sürecinde eksiklerimiz tabii ki olmuştur. Ancak salgın dönemi kontrollü bir şekilde geçti, eldeki kaynaklar etkili bir şekilde yönlendirildi. Hem sahada hem de hastanelerde koordineli bir şekilde mücadele verildi. Bölge tabanlı iyi bir vaka yönetimi oldu. Pandemide birçok Avrupa ülkesi sağlık altyapısındaki aksaklıklar nedeniyle sorun yaşarken 81 ilimizin hiçbirinde sağlık hizmet kapasite aşımı yaşanmadı. Türkiye, sağlık çalışanlarının özverisi, hızlı aşılama ve sağlık altyapısının güçlü olmasıyla salgını iyi yöneten ülkeler arasında dünyada ilk sıralarda oldu.

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