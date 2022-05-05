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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Frontex açıklaması!

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Frontex açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Frontex'in harcamalarına ret kararı vermesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı" dedi. Bakan Çavuşoğlu, kayıp Türk kaptanla ilgili, "Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu, gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek" şeklinde konuştu.

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