05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hız limiti artıyor! Sığınmacılar tartışması: Provokasyonların sebebi 2023 seçimleri

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hız limiti artıyor! Sığınmacılar tartışması: Provokasyonların sebebi 2023 seçimleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hız limiti artıyor! Sığınmacılar tartışması: Provokasyonların sebebi 2023 seçimleri

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılar tartışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''İç savaş varsa,yoksulluk varsa, eğitime, gıdaya, sağlığa erişemiyorlarsa bu insanlar ne yapacak? El altından buradaki büyükelçiliklerinden operasyon hazırlayanlar var. Kim kimin adamı hepsini çözdük. Provokasyonların sebebi 2023 seçimleri'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Soylu, otoyollarda hız limitinin artıralacağını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA