AK Parti’de kamp mesaisi başlıyor! 3-5 Haziran’da Kızılcahamam’da yapılacak

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı.

Kovid-19 salgınının ardından yapılacak ilk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.