CHP’li Özgür Özel HDP’yi savundu: Parti binası önünde yaşanan görüntüler kabul edilemez

BABAMIN KANININ HESABINI SORDUM MU SANA?

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi.