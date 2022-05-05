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CHP'li Özgür Özel HDP'yi savundu: Parti binası önünde yaşanan görüntüler kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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CHP’li Özgür Özel HDP’yi savundu: Parti binası önünde yaşanan görüntüler kabul edilemez

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin HDP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önüne siyah çelenk bırakmasının ardından, HDP'li vekiller ve bir grup ailelere saldırdı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle HDP'li Ayşe Acar Başaran ile polisler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya yönelik açıklamada bulunan CHP'li Özgür Özel sosyal medya hesabından ittifak ortağı HDP'ye destek vererek "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen sabah saatlerinde 3 baba, HDP Genel Merkezi binası önüne gelerek siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapan babaların ayrılmasının ardından HDP'liler, güvenlik önlemi alan polislerle tartıştı.

6 HDP'Lİ GÖZALTINDA

Uyarılara rağmen polise mukavemette bulunan HDP'lilere biber gazıyla müdahale edildi. Bir polis memurunun parmağından hafif yaralandığı olayda, 6 HDP'li gözaltına alındı.

BABAMIN KANININ HESABINI SORDUM MU SANA?

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezine siyah çelenk bıraktı. Bunun üzerine binadan çıkan aralarında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran'ın da olduğu isimler, ailelere saldırdı.

Kapı önündeki polislere de bağıran HDP vekili Başaran'a, şehit çocuğu da olan bir polis, "Babamın kanının hesabını sordum mu sana?" diyerek tepki gösterdi.

CHP İTTİFAK ORTAĞI HDP'YE ARKA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşananlar sonrasında ittifak ortakları HDP'ye arka çıktı. Özel, "HDP önünde yaşanan görüntüleri kabul edilemez buluyoruz." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Özel paylaşımında şunları söyledi:

"HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.

Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur."

HDP binası önünde ikinci gerginlik HDP BİNASI ÖNÜNDE İKİNCİ GERGİNLİK

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