İran Türkiye üzerinden ne hedefliyor? ABD’den çarpıcı rapor! PKK’ya destek vererek Türk üslerine saldırı düzenleniyor

İRAN DESTEKLİ MİLİSLER TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR

Raporda, DIA'nın PKK ile ilgili ise şu değerlendirmesine yer verildi:

"Bu arada, İran destekli milisler, Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine yönelik saldırılarını artırdı. DIA, milislerin, PKK mevzilerine yönelik Türk hava ve İHA saldırılarına yanıt olarak, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile koordineli çalıştıklarını değerlendirdi. Söz konusu milisler, Türk eylemlerine karşı giderek daha çok ses çıkarmaya başladı ve Irak ile Suriye'deki Türk askeri üslerine roket saldırıları başlattı. Şubatta kuzey Irak'ta PKK'yı hedef alan Türk hava saldırılarının ardından, İran ile iş birliği içinde olan yeni bir milis grubu Musul'un kuzeyindeki bir Türk üssüne roket saldırısı düzenledi."