Öğretmenlerin uygunsuz paylaşımına soruşturma
Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" tabelasının önünde uygunsuz fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşan 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Tayinlerine sevindikleri için böyle bir paylaşım yaptıklarını söyleyen öğretmenler, hareketlerinin Kürtçe'ye yönelik olmadığını savundu.
Paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
"BİR DAHA DÖNMEYECEĞİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"
Öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.
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