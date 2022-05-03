Öğretmenlerin uygunsuz paylaşımına soruşturma

Hareketin Kürtçe'ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" dedi.

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