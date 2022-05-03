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Öğretmenlerin uygunsuz paylaşımına soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Öğretmenlerin uygunsuz paylaşımına soruşturma

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" tabelasının önünde uygunsuz fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşan 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Tayinlerine sevindikleri için böyle bir paylaşım yaptıklarını söyleyen öğretmenler, hareketlerinin Kürtçe'ye yönelik olmadığını savundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

Paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"BİR DAHA DÖNMEYECEĞİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"
Öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler de ortaya çıktı.

Hareketin Kürtçe'ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" dedi.

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