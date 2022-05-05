Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETTİ
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Nisan'da, ramazan arifesinde de görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.
22 Nisan'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulden iki gün sonra Guterres ile bir de telefon görüşmesi yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 26 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ramazandaki üçüncü görüşmesini 28 Nisan'da yaptı. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile ABD arasında Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.