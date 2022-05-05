Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen ramazan programları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 21 ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü.

Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, ülke liderleriyle başta ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.