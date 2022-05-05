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Başkan Erdoğan'ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan'da 21 ülke lideriyle görüşürken 22 iftar programında farklı kesimlerden vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan, 17 ülke lideriyle telefonda bayramlaştı. Nisan ayında tek yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren Başkan Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:16
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Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen ramazan programları arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 21 ülke lideriyle görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazanda birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü.

Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, ülke liderleriyle başta ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

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Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le 10 Nisan'da, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'le de 12 Nisan'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Nisan'da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile tekrar bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETTİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Nisan'da Ürdün Kralı 2. Abdullah, 19 Nisan'da, ramazan arifesinde de görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

22 Nisan'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulden iki gün sonra Guterres ile bir de telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 26 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ramazandaki üçüncü görüşmesini 28 Nisan'da yaptı. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile ABD arasında Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

İki gün süren ziyaret kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler gözden geçirildi, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Kral Selman'ın yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden bakanlarla Cidde'den Mekke'ye geçerek umre yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan'da BM Genel Sekreteri Guterres ile ramazandaki dördüncü görüşmesini telefonda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

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Başkan Erdoğan’ın Ramazan mesaisi: 21 ülke lideri 22 iftar programı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HER KESİMDEN İNSANLA İFTARDA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanda birçok gruba iftar verirken Mehmetçik ve yetim çocukların yanı sıra çok sayıda aile ve öğrencinin sofrasına da misafir oldu.

Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit yakınlarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la ramazanın üçüncü günü Ümraniye'de 3 çocuklu bir ailenin evinde oruç açtı.

6 Nisan'da AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, 7 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda öğretmenler ve eğitim yöneticilerini iftarda buluşturdu.

İstanbul'a dönen Erdoğan, 8 Nisan'da Beşiktaş'ta 7 üniversite öğrencisinin kaldığı öğrenci evini ziyaret ederek iftar yaptı.