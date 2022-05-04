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Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber! 1 şehit var | 24 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber! 1 şehit var | 24 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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