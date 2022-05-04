Son dakika: Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber! 1 şehit var | 24 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.