04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: 04 Mayıs koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika... Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 04 Mayıs 2022 tarihine ait vaka ve vefat rakamlarını içeren koronavirüs (Covid-19) tablosunu duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: (04 Mayıs vaka ve vefat rakamları) Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıklandı.

Buna göre, son 24 saatte 90 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1132 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1185 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 505 bin 412 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

02 MAYIS

01 MAYIS

30 NİSAN

29 NİSAN

28 NİSAN

27 NİSAN

26 NİSAN

25 NİSAN

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