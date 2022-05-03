Bakan Mustafa Varank’tan “işçi kıyımı” yapan Ekrem İmamoğlu’na: Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?

KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLMADIĞI İÇİN SİCİLİ TEMİZ



Şafak Duran'ın ayrıca 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, ancak henüz mahkeme safahatının başlamadığı, bu nedenle kadın hakkında mahkemece verilerek kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt olmadığı tespit edilmiştir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşme şerhi ile kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor. Bu çerçevede devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri adli sicil sistemine işlenmiyor. "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" ile "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararları ise adli sicil sistemine işlenilmesine rağmen, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde veriliyor. Buna bağlı olarak bu kayıtlar adli sicil belgelerinde görülmüyor. Bu kapsamda Şafak Duran'ın de adli sicil belgesinde "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde ibare bulunuyor.