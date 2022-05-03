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Bakan Mustafa Varank’tan “işçi kıyımı” yapan Ekrem İmamoğlu’na: Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Bakan Mustafa Varank’tan “işçi kıyımı” yapan Ekrem İmamoğlu’na: Terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, PKK’nın siyasi uzantısı HDP örtüsüyle İBB'ye yerleştirilen teröristlere kucak açan belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. Varank, “Diyorlar ki Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin? İBB’de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?” dedi.

2019 yılında İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz kendi görüşünde olmayan binlerce emekçiyi sorgusuz sualsiz işinden etti.

Bu da yetmezmiş gibi HDP ile girdiği siyasi ittifakın bedelini İBB'ye doldurduğu terör yandaşları ve PKK'lı isimlerle ödedi.

Bu yaşananlara hükümetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

"TERÖR YANDAŞLARINI MI TESPİT EDEMİYORSUN?"

İBB'nin kendini savunmak için geliştirdiği "Belediye terör yandaşını nasıl tespit etsin?" söylemine sert sözlerle yüklenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İBB'de çalışan, evine ekmek götüren 13 bin emekçiyi AK Partili diye tespit edip işine son vermeyi biliyorsun da terör yandaşlarını mı tespit edemiyorsun?" ifadelerine yer verdi.

İBB'DEKİ TERÖR YAPILANMASININ SON ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "sosyal hizmet uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran PKK terör örgütü üyesi olmak suçuyla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dökümanlarda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.

TERÖR EĞİTİMİ ALMIŞ

Terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran hakkında yeni gelişmeler de yaşandı.

Metina kampında 2 ay eğitim alan Duran'ın kod adı Diren Amara. Metina kampında eğitim alanlar Suriye ve Türkiye'ye gönderildi.

"ADLİ SİCİL KAYDI YOK" BAHANESİNE SARILDILAR

İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı.

SABAH ulaştığı bilgilere göre, Şafak Duran'ın 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLMADIĞI İÇİN SİCİLİ TEMİZ

Şafak Duran'ın ayrıca 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, ancak henüz mahkeme safahatının başlamadığı, bu nedenle kadın hakkında mahkemece verilerek kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt olmadığı tespit edilmiştir.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşme şerhi ile kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor. Bu çerçevede devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri adli sicil sistemine işlenmiyor. "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" ile "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararları ise adli sicil sistemine işlenilmesine rağmen, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde veriliyor. Buna bağlı olarak bu kayıtlar adli sicil belgelerinde görülmüyor. Bu kapsamda Şafak Duran'ın de adli sicil belgesinde "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde ibare bulunuyor.

ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİ GÖRÜLÜYOR

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Şafak Duran hakkında herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı ve dolayısıyla kadınla ilgili arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadığı belirlendi.

İBB KANUNA RAĞMEN ARŞİV ARAŞTIRMASI

Şafak Duran'ın 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Sosyal Çalışmacı" görev unvanıyla işe başladığı, Adli Sicil Belgesi'nin ise, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere e-devlet sistemi üzerinden alındığı belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 17 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre şahıs hakkında yapılması gereken "Arşiv Araştırması" işlemi yapılmadan, Şafak Duran'ı 01 Haziran 2021 tarihinde işe başlattığı ortaya çıktı.

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