İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez

"HDPKK İLE KOYUN KOYUNA OLAN AFFEDİLMEZ"

Bakan Soylu, "3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez.Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız." ifadelerine yer verdi.

"TERÖRİSTİ YAKALADIĞI İÇİN İFTİRA ATAN CAHİL!"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" ifadelerine yer verdi.



