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Başkan Erdoğan sınır birliklerine bayram mesajı gönderdi: Mücadeleniz her türlü takdirin üzerinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Başkan Erdoğan sınır birliklerine bayram mesajı gönderdi: Mücadeleniz her türlü takdirin üzerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.

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