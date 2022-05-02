6’lı masayı çökerten itiraf! 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor

BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ

Babacan'ın açıklamalarına gazeteci ve siyasilerden gelen tepkiler şöyle:

Zafer Şahin: Babacan bombanın pimini çekip 6'lı masanın üzerine koymuş. Soruyor: 'Böyle bir tablo vatandaşa güven verir mi, onay alabilir mi?'. Madem alamayacağını düşünüyorsunuz masada ne işin var? Madem o masadan bir şey çıkmaz modundasınız milleti niye oyalıyorsunuz?

İhsan Aktaş: Millet İttifakı'nda romantizm devri bitti. Siyaset kainatın en gerçekçi işidir. Bundan sonra siyasi gerçeklik üzerinden süreci takip edeceğiz. Ali Babacan'ın çıkışını böyle yorumlamak lazım.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: CHP'nin ortağı Ali Babacan, ittifaklarının durumuyla ilgili itirafta bulunmuş. Özetle 'Bizden hiçbir şey olmaz' diyor!