02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan komutanlara seslendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.