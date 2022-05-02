Türkiye Büyükelçiliği’nden ABD Büyükelçiliği’ne diplomasi dersi! Yunan dostlarına geçit verilmedi

YUNAN İDDİALARININ ATEŞLİ DESTEKÇİSİ

Diplomasi kulislerinde Yunanistan yanlısı açıklamalarından dolayı "Pyatt-opulos" lakabı takılan ABD Büyükelçisi, daha önce de kıta sahanlığı konusunda Yunan iddialarına destek vermişti. Pyatt, "Meis dahil adaların, kıtasal bölgelerle aynı kıta sahanlığı ve aynı münhasır ekonomik bölge (MEB) hakları vardır" şeklinde konuşmuştu. Konuşmalarında sık sık iki ülke arasındaki savunma işbirliğine de değinen Pyatt, defalarca bölgede güvenli ve güçlü bir Yunanistan'ın ABD'nin çıkarına olduğunu ileri sürmüştü.