Türkiye Büyükelçiliği'nden ABD Büyükelçiliği'ne diplomasi dersi! Yunan dostlarına geçit verilmedi
ABD Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın Yunanistan'ın haksızlıklarını desteklemesi Türkiye'nin tepkisini çekti. Türkiye karşıtı açıklamalarda ders niteliğinde cevap Türkiye’nin Atina büyükelçiliğinden geldi.
Yunan başkentinde 5.5 yıllık görev süresini tamamlayan ve ülkesine dönme hazırlıkları yapan ABD'li Büyükelçi Geoffrey Pyatt, giderayak Yunan Kathimerini gazetesine Türkiye aleyhine açıklamalar yaptı.
ABD Büyükelçisi, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege Denizi'ndeki bazı adaları silahlandırmasına karşı çıkan Türkiye'ye tepki gösterdi. Elçi Pyatt, Yunan-Amerikan ilişkilerinin bugünkü durumundan iftihar ettiğini de belirtti.
ADALAR MESELESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen şubat ayında, "Yunanistan, adaların silahlandırılmasından vazgeçmezse, bu adaların egemenliği tartışılır" demişti. Yunanistan, Türkiye'den "tehdit gördüğü" ve "meşru müdafaa yaptığı" iddiasıyla, uluslararası antlaşmalara (1923 Lozan-1947 Paris) aykırı şekilde, Ege'de bazı adaları (gayriaskeri statüdeki 23 adadan 16'sı) silahlandırmaya devam ediyor.
İKİ CÜMLE İLE YANIT
Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında ismine değinmeden Büyükelçi Pyatt'a İngilizce iki cümle ile hem diplomasi dersi, hem de nasihat verdi.
Mesajda şöyle denildi:
"Diplomasi pratiğinde, talihsiz kabahatlerden birisine 'yerlileşmek' denir. Bu, kendi ülkenizin pozisyonlarını unutup ev sahiplerinizin pozisyonlarını benimsediğinizde olur". Türk Büyükelçiliği'nin mesajı 1 Mayıs tatiline rağmen Yunan medyasının dikkatinden kaçmadı. Haber sitelerinde mesaja, "Türkiye'nin Pyatt rahatsızlığı", "Türkler, ABD büyükelçisine kızdı" gibi başlıklarla yer verildi.
YUNAN İDDİALARININ ATEŞLİ DESTEKÇİSİ
Diplomasi kulislerinde Yunanistan yanlısı açıklamalarından dolayı "Pyatt-opulos" lakabı takılan ABD Büyükelçisi, daha önce de kıta sahanlığı konusunda Yunan iddialarına destek vermişti. Pyatt, "Meis dahil adaların, kıtasal bölgelerle aynı kıta sahanlığı ve aynı münhasır ekonomik bölge (MEB) hakları vardır" şeklinde konuşmuştu. Konuşmalarında sık sık iki ülke arasındaki savunma işbirliğine de değinen Pyatt, defalarca bölgede güvenli ve güçlü bir Yunanistan'ın ABD'nin çıkarına olduğunu ileri sürmüştü.
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