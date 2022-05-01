Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Ramazan Bayramı'nın başta Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.

Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi için de önemli fırsatlardır. Bayram vesilesi ile annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım.