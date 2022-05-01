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Saldırı hazırlığındaki 19 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Saldırı hazırlığındaki 19 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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